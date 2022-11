Il leader della Lega e ministro parla anche della Legge di Bilancio durante il congresso provinciale della Lega a Treviglio (Bergamo)

Salvini parla della Legge di bilancio in arrivo sul tavolo del Cdm lunedì: “Sicuramente è una manovra economica complicata, è giusto che almeno 20 miliardi vadano in bollette di luce e gas, altrimenti la gente non ce la fa più. Però come Lega sono contento di quello che sta uscendo in questa manovra”, ha dichiarato il leader della Lega durante il congresso provinciale della Lega a Treviglio (Bergamo).

Parlando poi del governo, Salvini ne ha assicurato la stabilità: “Siamo qui per stare cinque anni. Con Giorgia e con Silvio governeremo d’amore e d’accordo per i prossimi cinque anni, non un minuto di meno. Si mettano l’anima in pace Renzi, Calenda, Letta e compagnia”.

