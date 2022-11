Così la deputata dem arrivando all'assemblea del partito a Roma

“Vogliamo evitare che il prossimo segretario o la prossima segretaria del Pd sia di nuovo una foglia di fico, che nasconde il patto di sindacato di poche correnti di questo Partito Democratico che non hanno più nulla delle correnti ma sono di fatto delle filiere di potere”. Così la deputata Marianna Madia entrando all’assemblea nazionale dem convocata in via Napoli a Roma.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata