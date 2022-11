Il senatore all'assemblea Dem: "Fare i conti con le nostre scelte"

(LaPresse) “Come ho detto più volte bisogna essere netti e non più ipocrtiti. Se abbiamo perso le elezioni è perché abbiamo fatto scelte sbagliate”. Così, Francesco Boccia lasciando l’assemblea Dem convocata a Roma. “Oggi per noi inizia una fase nuova ed è inutile nascondere che è un momento molto difficile per il Partito Democratico”, ha proseguito: “Ora si riparte, la democrazia impone di fare i conti con le nostre scelte ma soprattutto con la funzione che il Pd aveva e che continuerà ad avere”.

