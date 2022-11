Il leader del Terzo Polo non commenta la possibile nomina: "Magnanimità"

“Credo di essere stato l’avversario più irriducibile di Di Maio. Diceva però Churchill ‘nella vittoria magnanimità’. Di Maio non è entrato in Parlamento, il suo ruolo politico è finito, non ho altri commenti da fare”. Così il leader del Terzo Polo Carlo Calenda a proposito della possibile nomina di Di Maio come inviato Ue nel Golfo Persico. Lo ha detto a margine dell’assemblea nazionale di Azione a Napoli.

