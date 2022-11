Oggi riunione dei capigruppo di maggioranza in vista del Cdm di lunedì 21. Si parla anche di ponte sullo Stretto e di rientro dei capitali dall'estero

Il governo accelera in vista della legge di bilancio. Oggi, 18 novembre, è prevista alle 18 la riunione dei capigruppo di maggioranza per trovare la quadra sulla manovra, che verrà portata in Consiglio dei ministri lunedì 21. Queste alcune delle partite in gioco a Palazzo Chigi.

Tetto al contante a 5mila euro

Stralciato dal decreto Aiuti quater per la mancanza dei requisiti di necessità e urgenza, l’innalzamento a 5mila euro del tetto al contante dovrebbe ricomparire in legge di bilancio. Ad annunciarlo una nota della Lega, che ha definito il momentaneo arresto come “uno stop tecnico più che di sostanza“. Ma le opposizioni sono tornate all’attacco: “Il governo Meloni non si era accorto che girare con 5mila euro in contanti in una valigetta non è l’urgenza per un cittadino comune. Sicuramente lo è per evasori, corrotti e criminalità organizzata”, ha detto il leader M5S Giuseppe Conte, mentre Mariastella Gelmini di Azione parla di “evidente scivolone del governo”.

Rientro dei capitali dall’estero

Secondo le indiscrezioni, per recuperare qualche miliardo da utilizzare contro il caro energia, potrebbe essere inserita in manovra una norma per il rientro dei capitali dall’estero. A riguardo, dal Mef assicurano che non ci sarà “nessun condono di carattere penale“, mentre il vicepremier e ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini ha detto che l’intervento non è sulla sua scrivania: “Chiedetelo a Giorgetti”.

Ponte sullo Stretto

Lo stesso Salvini ha invece annunciato che lunedì porterà in Cdm anche il tema del ponte sullo Stretto di Messina: “Sarà un esempio del genio italiano e dell’ingegneria italiana”, ha detto, parlando di inizio dei lavori “nell’arco di due anni”.

Cuneo fiscale, flat tax, pensioni

Altre anticipazioni sul contenuto della manovra sono arrivate dal vicepremier Antonio Tajani, ospite ieri sera di ‘Diritto e Rovescio’ su Rete 4. “Ci sarà un forte segnale per quanto riguarda la riduzione del cuneo fiscale“, ha detto il ministro dell’Interno, annunciando anche una correzione del Reddito di Cittadinanza. Salvini, infine, ha ribadito che il governo è al lavoro sull’introduzione di Quota 41 per le pensioni e sull’incremento a 65mila euro della quota di reddito per l’applicazione della flat tax.

Goldman Sachs: “Sentiero fiscale stretto”

Ma in vista della legge di bilancio la banca d’affari Goldman Sachs avverte l’esecutivo italiano sui rischi a cui va incontro. “L’abbassamento dell’età pensionabile effettiva si rivelerebbe più costoso, poiché l’Italia si trova ad affrontare, insieme alla Germania, una delle prospettive demografiche più difficili“, ha detto l’istituto del ceo David Solomon. E sottolineato: “L’aumento dei rendimenti sovrani, l’elevato debito e la debolezza della crescita evidenziano le vulnerabilità di medio periodo che lasciano l’Italia su un sentiero fiscale stretto“.

