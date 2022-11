Il ministro al tavolo di crisi sullo stabilimento di Priolo

“Intendiamo perseguire tutte le strade che sono davanti. Quella innanzitutto di un ulteriore confronto col sistema bancario per capire se hanno necessità di ulteriori e straordinarie coperture assicurative da parte della Sace. In sede europea, occorre capire se è possibile utilizzare gli stessi strumenti che sono stati concessi ad altri Paesi”. Lo ha detto il ministro per le imprese e il Made in italy, Adolfo Urso, al termine del tavolo al ministero su Lukoil di Priolo. “Tra gli interventi messi sul tavolo, anche quello diretto dello Stato come hanno già fatto altri Paesi Europei nelle stesse condizioni”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata