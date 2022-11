Il presidente della Regione Campania: "Indignato dalla strumentalizzazione della vicenda"

(LaPresse) Il Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, a margine dell’iniziativa tenuta a Palazzo Santa Lucia in riferimento al Ddl sull’autonomia differenziata presentato dal ministro per gli Affari regionali, Roberto Calderoli, ha commentato il caso del missile caduto in territorio polacco. “Sono indignato dalla mancanza di iniziativa politica dell’Europa e dell’Italia e dalla strumentalizzazione della vicenda”.

