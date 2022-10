Così il governatore a un evento con il sindaco di Naoli Manfredi

(LaPresse) Nella Sala De Sanctis di Palazzo Santa Lucia a Napoli, il presidente della Regione Vincenzo De Luca, ha illustrato i contenuti riguardanti la Marcia per la Pace in Ucraina fissata per il prossimo 28 ottobre nel capoluogo partenopeo. Presenti il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, esponenti delle istituzioni locali, rappresentanti della scuola, delle Università e dell’associazionismo laico e cattolico. “Chiediamo il cessate il fuoco immediato e l’avvio dei negoziati di pace”, ha detto De Luca. “Senza rendercene conto ci stiamo avviando verso una guerra nucleare: questo non è possibile” dice ancora De Luca.

