La presidente del Consiglio in conferenza stampa al G20 di Bali

(LaPresse) “Ovviamente ho incontrato Macron diverse volte, siamo stati due giorni più o meno a contatto, non c’è stato modo per approfondire le vicende che ci riguardavano, ma questo perché non abbiamo bisogno di arrivare a Bali per parlare di questioni europee. Lo possiamo fare ogni giorno”. Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in conferenza stampa al termine del G20 di Bali, in Indonesia.

