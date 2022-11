La presidente del Consiglio non commenta le parole su Covid e vaccini del sottosegretario alla Salute

“Gemmato? In questi giorni mi sono occupata di altro, non ho quindi avuto modo né di approfondire la vicenda né di parlare con lui. Conosco la sua posizione sui vaccini, è un signore vaccinato, e mi pare che qualcosa abbia detto per chiarire la sua posizione. Quando torno in Italia mi occupo anche di questo, perché non sono arrivata a Bali per parlare di Gemmato”. Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in conferenza stampa al termine del G20 di Bali, in Indonesia rispondendo a chi chiede un commento alle parole del sottosegretario alla Salute Marcello Gemmato su Covid e vaccini.

