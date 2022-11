Al Consiglio Ue Affari Esteri a Bruxelles il ministro ha avuto anche un confronto con l'omologa francese

Anche il tema dei migranti al centro del Consiglio Ue Affari Esteri a Bruxelles a cui ha partecipato anche il ministro italiano e vicepremier Antonio Tajani secondo cui i ministri Ue hanno riconosciuto la necessità di una soluzione europea. “Mi sembra che nessuno volesse esacerbare i toni – ha spiegato il ministro -, c’è la volontà di risolvere la questione immigrazione. L’Italia ha avuto il grande merito di porre ancora una volta il problema“, ha detto nel punto stampa nella sede del Parlamento europeo a Bruxelles. “I toni non erano toni di frattura oggi, mi sembrava che vi fosse da parte di tutti la volontà di trovare una soluzione europea, ma non siamo entrati nel dettaglio” e “mi è sembrato che tutti quanto fossero convinti della necessità di trovare degli accordi”.

“Noi abbiamo posto un problema, non ci sono scontri. Il problema è che vanno rispettate delle regole. C’è un codice di condotta e deve essere rispettato”. “Si è aperto un dibattito ed è stato aperto grazie all’Italia. Ci sono tanti paesi sensibili perché c’è tutta la parte della rotta balcanica – ha aggiunto. Per il principio di sussidiarietà l’Europa deve fare quello che gli Stati membri non possono fare. Sono stato fermissimo nella sostanza ma nessun attacco agli altri paesi”. “Abbiamo ribadito la necessità di accordi tra paesi europei e paesi da cui partono le imbarcazioni per cercare di risolvere il problema migratorio”, ha precisato.

“Ho posto il problema delle navi delle ong, ricordando quello che ha scritto Frontex nell’ultima relazione, ossia che sono navi che non fanno soccorso in mare, ma che hanno degli appuntamenti in mezzo al mediterraneo con i trafficanti – ha detto ancora Tajani -. Questo deve essere controllato e regolato dall’Ue, con un’azione della Commissione. C’è un codice di condotta e questo deve essere rinforzato”.

Oggi “c’è stato solo uno scambio di vedute” sul tema della migrazione, ha detto invece Borrell. “Dovremmo continuare a discuterne ma oggi niente di concreto”, ha chiarito l’Alto rappresentante Ue per la politica estera, Josep Borrell, nella conferenza stanza al termine del Consiglio Ue Affari Esteri.

Il confronto di Tajani con la ministra francese

“Il confronto con la collega francese (la sottosegretaria per gli Affari europei, Laurence Boone, ndr) è stato positivo, abbiamo parlato della situazione e ho detto qual è la nostra posizione. Non c’è alcun intento polemico nei confronti della Francia”. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, che oggi ha partecipato al Consiglio Ue Affari esteri, in un punto stampa nella sede del Parlamento europeo a Bruxelles.

