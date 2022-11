Il leader del Terzo Polo commenta il tweet del vicepremier dopo le tensioni Italia-Francia

Carlo Calenda interviene ancora sul caso delle tensioni tra Italia e Francia per la questione migranti. “Macron accetta, per la prima volta, di far entrare una nave in un porto francese, aiutando l’Italia. Il risultato è che Salvini scrive in un Tweet che abbiamo piegato la Francia. Il modo in cui Salvini fa politica è irresponsabile, infantile e pericoloso, ma quando lo fa dal governo il danno delle sue stupidaggini si riverberano sul Paese. Qualcuno lo fermi”. Così Carlo Calenda, leader del Terzo polo, parlando con i giornalisti a Palermo. “Bisogna ricucire con la Francia. La Commissione europea ha mandato una proposta per le nuove regole per il Patto di stabilità, che vuol dire quanto saranno larghe le maglie per noi per poter investire avendo un debito molto rilevante. Quindi, nonostante io pensi che la Francia abbia fatto un’azione esagerata per ragioni di politica interna, bisogna che adesso tutti gli animi si cammino. Bisogna ragionare seriamente su come ricostruire questo rapporto, indispensabile per Europa” aggiunge.

