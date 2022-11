Il vicepremier e ministro a Eicma, a Rho Fiera a Milano

“Sono orgoglioso di quello che il governo italiano sta facendo in questi giorni, in sintonia totale. Se pensano di farci litigare hanno sbagliato, mi spiace che l’opposizione tifi contro l’Italia”. Così Matteo Salvini, al salone Eicma di Rho Fiera a MIlano. Sulle regionali tutti d’accordo nel centrodestra? “Assolutamente sì, penso saremo maggioranza assoluta in Lombardia” aggiunge il vicepremier.

