Il presidente della Repubblica interviene in occasione dei 30 anni del Trattato di Maastricht

Anche Sergio Mattarella interviene sul caso Ocean Viking e le tensioni in Europa sul tema migranti. Servono “scelte condivise dell’Unione europea, intese efficaci da parte di tutta la comunità internazionale”. Così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel suo intervento all’House of Government in occasione dei trent’anni della firma del Trattato. Per governare i flussi migratori gli stati membri devono seguire “i principi di coordinamento e responsabilità condivisa e le intese devono essere efficaci e rispettose dei diritti di ciascuno”.

