La premier riceve Stoltenberg a Palazzo Chigi: "Fondamentale mantenere primato tecnologico"

“È fondamentale mantenere quel primato tecnologico che da secoli permette all’Occidente di vivere sicuro e di essere protagonista”. Lo ha dichiarato la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, al termine dell’incontro a Palazzo Chigi con il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg. “L’Italia lo sappiamo è ai primi posti per quanto riguarda il contributo alle operazioni e alle missioni alleate: forniamo il comando delle due principali missioni Nato, la Nmi in Iraq e la Kfor in Kosovo, dove la situazione la stiamo monitorando in queste ore, è molto delicata”, ha aggiunto la premier. “Ribadisco la volontà dell’Italia di partecipare da protagonista e con serietà. Siamo una nazione seria e leale, lo abbiamo dimostrato finora e continueremo a dimostrarlo”, ha concluso Meloni.

