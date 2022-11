La premier riceve Jens Stoltenberg: "Italia sostiene libertà e integrità dell'Ucraina"

“Le dimensioni transatlantica ed europea sono ovviamente entrambe fondamentali per la nostra sicurezza. L’Alleanza è indispensabile per la sicurezza e la prosperità delle nostre nazioni. Senza sicurezza non può esserci crescita per le nostre società e dobbiamo insieme difendere i comuni valori della nostra identità occidentale. È quello che siamo impegnati a fare”. Lo ha dichiarato la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, al termine dell’incontro a Palazzo Chigi con il Segretario generale della Nato Jens Stoltenberg. “In un contesto nel quale noi sappiamo che la pace non è qualcosa che dobbiamo dare per scontato, ma è qualcosa per cui dobbiamo lavorare e che ci impone di essere pronti a difenderci efficacemente. In questo contesto ho ribadito a Stoltenberg che l’Italia sostiene con forza, di fronte alla nostra principale sfida di questo momento, l’integrità territoriale, la sovranità, la libertà dell’Ucraina”, ha aggiunto la premier.

