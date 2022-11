Critiche contro il governo anche da Laura Boldrini: "Hanno tenuto le persone per giorni e giorni inutilmente"

Continuano le critiche delle opposizioni contro la gestione della situazione migranti da parte del governo. Il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, ha detto che l’esecutivo Meloni ha dato vita a “uno show crudele e inutile“, aggiungendo: “La gestione dell’immigrazione è un problema serio, in tutto il mondo. Se vogliono confrontarsi in Parlamento, ci siamo. Se pensano di essere ancora in campagna elettorale, auguri“.

E alla fine sono sbarcati tutti. Dunque il Governo Meloni ha dato vita a uno show crudele e inutile. La gestione dell’immigrazione è un problema serio, in tutto il mondo. Se vogliono confrontarsi in Parlamento, ci siamo. Se pensano di essere ancora in campagna elettorale, auguri — Matteo Renzi (@matteorenzi) November 9, 2022

Parole molto simili sono state utilizzate dalla deputata del Partito democratico, Laura Boldrini. Fuori da Montecitorio, ai microfoni di LaPresse, l’ex presidente della Camera ha detto: “Hanno di nuovo fatto questo show sulla pelle di persone vulnerabili e alla fine tutti a terra. Hanno tenuto le persone per giorni e giorni inutilmente. Non c’è una politica migratoria, è questo il punto”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata