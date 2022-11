Il leader della Cisl: "Abbiamo chiesto proroga misure sostegno famiglie"

“È stata una riunione positiva e importante, apprezzabile per l’impegno che la premier Meloni ha assunto con il sindacato di consolidare e valorizzare il dialogo sociale, tanto nella gestione dell’emergenza, quanto nelle fasi di confronto sulla legge di stabilità”. Lo ha detto il segretario della Cisl, Luigi Sbarra, al termine dell‘incontro con il governo e la premier Giorgia Meloni a Palazzo Chigi. “Abbiamo chiesto che vengano prorogate e rafforzate tutte le misure in scadenza per contrastare il caro bollette e fronteggiare questo eccessivo tasso di inflazione che si sta alzando, con misure rivolte a sostenere i redditi dei lavoratori dipendenti, dei pensionati e delle famiglie”, ha aggiunto Sbarra.

