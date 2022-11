Il ministro della PA: "Tema italiano è la produttività. È fondamentale recuperare terreno rispetto a paesi industrializzati"

Settimana lavorativa da 4 giorni e smart working: il ministro della Pubblica Amministrazione e senatore Fi Paolo Zangrillo ha parlato di questi temi, non senza stupire. “Io penso che il tema italiano non sia discutere della settimana a 5 o 4 giorni. Il tema italiano è la produttività. Se noi riusciamo a recuperare il terreno perduto sulla produttività rispetto agli altri paesi industrializzati possiamo allora ragionare su come organizzare la giornata lavorativa” ha detto Zangrillo a “The Breakfast Club” su Radio Capital.

“Il nostro primo obiettivo è avere un sistema azienda che funziona ed è in grado di competere con i migliori al mondo. Sembra che lo smart working nella pubblica amministrazione sia qualcosa di speciale – continua il ministro Zangrillo – Io vorrei combattere questa narrazione. Il tema dello Smart working nella Pa va trattato come quello del settore privato. È uno strumento diffuso che coinvolge più di 5 milioni di lavoratori”.

Sullo smart working più produttivo

“Fare smart working vuol dire avere un piano di lavoro differente rispetto a quello tradizionale. Se noi siamo capaci di organizzare lo smart working e migliorare la produttività allora va utilizzato anche nella PA. Molte delle aziende che hanno utilizzato questo strumento durante la pandemia hanno migliorato la loro produttività. Quindi lo smart working è uno strumento potentissimo, se utilizzato bene. Non produce danni all’azienda ma anzi, procura vantaggi. Va utilizzato in modo bilanciato, non ci deve essere uno stacco totale e completo rispetto al piano organizzati al quale si appartiene”, conclude Zangrillo.

Calderone: “Stop confini rigidi”

“C’è bisogno di un approccio nuovo senza confini rigidi e che consenta di tutelare diritti e tutele comuni a tutti i lavoratori, a prescindere dalla tipologia d’inquadramento”. È quanto dichiarato, a proposito delle regole sullo smart working, dal ministro del Lavoro Marina Calderone intervenendo alla presentazione del rapporto Inapp.

