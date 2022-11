Il leader del Movimento 5 Stelle: "Vogliamo un negoziato di pace"

(LaPresse) Giuseppe Conte ribadisce ancor auna volta la posizione del Movimento 5 Stelle rispetto alla guerra: chiede negoziati di pace e lo stop all’invio di armi all’Ucraina. “Oggi non ci sono bandiere politiche ma cittadini che dicono al Governo italiano e non solo che siamo stanchi di questa strategia che porta solo a un’escalation militare. Vogliamo un negoziato di pace”, dice il leader del M5S a Roma e aggiunge: “Sulla spedizione di armi il ministro Crosetto ha preannunciato un sesto invio. Noi gli diciamo che questo Governo non si deve azzardare a fare un ulteriore invio di armi senza venire a confrontarsi in Parlamento”.

