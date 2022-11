Il presidente di Confindustria a margine dell'assemblea di Federmeccanica

(LaPresse)”È positivo che si mettano tutte le risorse sull’energia, noi lo avevamo chiesto. Ed è positivo anche l’annuncio sul gas release, così come il voler proseguire a mantenere la barra dritta sui conti di finanza pubblica”. Così il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi a margine dell’assemblea di Federmeccanica in corso a Roma, sottolineando che però Confindustria auspica che si lavori “seriamente sulla riconfigurazione della spesa pubblica. Noi – fa presente Bonomi – spendiamo ogni anno 1000 miliardi, il 4-5% di riconfigurazione, che sarebbero le risorse necessarie per il taglio al cuneo fiscale”, conclude, augurandosi che ci sia “la possibilità di lavorarci in futuro”.

