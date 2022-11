Le parole della Premier su Facebook: "Anche in Italia se si vuole è possibile fare quello che serve per il bene dei cittadini"

La premier Giorgia Meloni torna a parlare e lo fa all’indomani dell‘approvazione in Cdm della Nadef che ha dato il via libera, fino al 2023, ad oltre 30 miliardi contro il caro-energia, circa 9,5 già utilizzabili la prossima settimana. “Avevamo promesso agli italiani che, una volta al Governo, ci saremmo dedicati con serietà e determinazione all’emergenza energetica ed è esattamente quello che stiamo facendo, dimostrando che anche in Italia se si vuole è possibile fare quello che serve per il bene dei cittadini”. ha scritto su Facebook la presidente del Consiglio.

