Salgono al 5,6% il deficit e al 3,7% il Pil previsti per il 2022

Si è concluso con il via libera alla Nadef il primo Consiglio dei ministri su materie economiche del governo a guida Giorgia Meloni. L’entità della manovra netta 2023 è stata stimata pari a 21 miliardi di euro: secondo fonti di governo, sarà destinata interamente al contrasto al caro energia.

Nel documento, sale al 5,6% il deficit previsto dal governo, mezzo punto percentuale in più rispetto alla stima tendenziale dell’esecutivo Draghi. Di fatto, si torna alla previsione del Def di aprile. Per il 2023 si prevede una discesa al 4,5% (il dato tendenziale, a politiche invariate, era 3,5%), al 3,7% nel 2024 (il tendenziale era 3,5%) e al 3% nel 2025 era 3,2%). Ma cresce anche il Pil, del 3,7% rispetto al 3,3% dello scenario tendenziale, mentre per il 2023 è atteso un +0,6%, lo stesso della precedente versione del documento.

