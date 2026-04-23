La Vespa compie 80 anni: online il certificato di nascita di Corradino D’Ascanio

In occasione dell’ottantesimo anniversario del brevetto della Vespa, gli Archivi di Stato rendono disponibile sul Portale Antenati l’atto di nascita di Corradino D’Ascanio (1891-1981), l’ingegnere che ne ideò il progetto. L’iniziativa si inserisce nella rubrica “Dal registro alla Storia”, dedicata alla valorizzazione del patrimonio documentario custodito negli Archivi attraverso la pubblicazione online di fonti originali legate a personalità che hanno segnato lo sviluppo culturale, industriale e sociale del Paese.

Figura di primo piano nell’ingegneria del Novecento, D’Ascanio fu tra i protagonisti delle prime ricerche nel settore dell’aviazione e del volo verticale, arrivando a sviluppare prototipi di elicotteri e diverse innovazioni tecniche. Su incarico di Enrico Piaggio, nel 1946 progettò un nuovo motoveicolo destinato a cambiare la mobilità del dopoguerra: la Vespa, diventata in breve tempo un simbolo globale del Made in Italy grazie a semplicità, funzionalità ed eleganza.

La pubblicazione del certificato di nascita, conservato presso l’Archivio di Stato di Pescara, offre l’occasione per riscoprire le origini di una figura chiave della cultura industriale italiana attraverso una fonte autentica e accessibile a tutti. Un’iniziativa che punta anche a trasmettere alle nuove generazioni il valore della storia nazionale, da sempre punto di riferimento nel mondo del design e dell’ingegno.