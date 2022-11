La premier in conferenza stampa dopo il Cdm

(Lapresse) “Il Cdm era stato convocato per l’approvazione della Nadef, propedeutica alla definizione della legge di bilancio. Mi preme segnalare che noi riusciamo per il 2022 con questa Nadef a liberare circa 9,5 miliardi che vogliamo utilizzare sul caro-energia. Anche per il 2023 facciamo una scelta importante, con un indebitamento programmatico al 4,5% che poi va a scendere fino al 3% nel 2025. Liberiamo quindi altri 22-23 miliardi di euro che intendiamo destinare in via esclusiva al caro energia. Di fatto individuiamo risorse per oltre 30 miliardi di euro fino al 2023 per affrontare la questione energetica”. Così il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in conferenza stampa dopo il Cdm.

