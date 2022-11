Alle 17 il primo Consiglio dei ministri del governo Meloni su materie economiche

Dopo il debutto a Bruxelles di Giorgia Meloni che ha incontrato i vertici delle istituzioni europee la premier alle 17 presiede il Consiglio dei ministri che prepara la manovra. Sul tavolo l’integrazione della Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza (Nadef) e la Relazione sull’aggiustamento di bilancio. Il Pil 2023 verrebbe confermato al +0,6% mentre l’indebitamento verrebbe portato al 4,5%.

L’obiettivo è di avere 21 miliardi di risorse in deficit e destinarne 15 all’emergenza caro-energia. Si va verso il superbonus al 90% e modifiche al reddito di cittadinanza per reperire risparmi. Pronta anche una bozza sul riordino dei ministeri, alcuni dei quali cambieranno nome. Dovrebbe slittare alla settimana prossima l’intervento sul taglio delle bollette.

Schillaci: “No provvedimenti su multe no vax”

Sul tavolo del Cdm non ci saranno provvedimenti sulla sospensione delle multe ai no vax. Lo ha annunciato il ministro della Salute Orazio Schillaci: “Ci si sta lavorando, ma vedremo come comportarci”.

