Ad annunciarlo l'Arera, autorità di regolazione del settore. Il presidente Besseghini: "Valori ancora alti, non abbassiamo la guardia"

La bolletta del gas cala del 12,9% per i consumi di ottobre. Ad annunciarlo è l’Arera, autorità di regolazione del settore, la quale spiega con una nota che “nonostante i record nei mercati all’ingrosso della scorsa estate, con l’applicazione del nuovo metodo di aggiornamento mensile dell’Arera si sono potute intercettare le significative riduzioni di costo della materia prima delle ultime settimane. La famiglia tipo per i consumi effettuati nel mese di ottobre riceverà una bolletta con una riduzione del -12,9% rispetto al costo del terzo trimestre 2022″. La spesa media per il gas di una famiglia italiana nei 12 mesi tra il primo novembre 2021 e il 31 ottobre 2022, calcola Arera, è di circa 1.702 euro, un incremento del 67% rispetto ai dodici mesi precedenti.

“Le percentuali non devono trarre in inganno. I valori rimangono molto alti rispetto al passato”, ha detto il presidente di Arera, Stefano Besseghini. “Non abbassiamo la guardia“, ha aggiunto, prima di sottolineare che i prezzi sono previsti in risalita per la maggiore domanda dei mesi freddi. “L’invito resta quindi quello a fare attenzione al risparmio e all’efficienza energetica. L’impegno dell’Autorità resta massimo, per garantire la tenuta dell’intero sistema energetico quale prima condizione necessaria per la tutela del consumatore”

Un’inversione di tendenza accolta con favore da Coldiretti, che la ritiene “un segnale importante per famiglie e imprese costrette a fare i conti con costi energetici fuori controllo”. Ma le associazioni dei consumatori la pensano diversamente. Unc parla di “effetto ottico” e sottolinea: “Continuano a pesare come un macigno i rincari record dei trimestri precedenti e le bollette restano da infarto“. Il Codacons, infine, pur dicendo che “le nuove tariffe del gas evitano un’ulteriore stangata per le famiglie”, precisa: “L’Italia non è ancora al riparo dall’emergenza energia e nei prossimi mesi i prezzi potrebbero impennarsi”.

