La sospensione delle sanzioni nei confronti degli over-50 non in regola con le vaccinazioni era stata allo studio del governo nei giorni scorsi

Non c’è la sospensione delle multe agli over-50 non vaccinati tra gli emendamenti presentati dal governo al decreto Aiuti ter. L’esecutivo ha depositato oggi in commissione speciale alla Camera il suo pacchetto di modifiche, ma tra le proposte manca il congelamento delle sanzioni nei confronti dei cosiddetti no-vax, che era stata allo studio del governo nei giorni scorsi.

Niente caro energia nel Cdm di domani

Ma, se si lavora alle modifiche dell’ultimo decreto Aiuti firmato dal governo Draghi, non è ancora all’immediato orizzonte un analogo provvedimento in favore di famiglie e imprese da parte dell’esecutivo a guida Meloni. Infatti, secondo fonti di maggioranza, nella riunione del Consiglio dei ministri prevista per domani alle 17, non ancora convocata ufficialmente, dovrebbero essere esaminati la Nadef e l’aggiustamento di bilancio: non il nuovo decreto contro il caro energia, atteso invece la prossima settimana.

Il governo Meloni dovrà decidere delle modifiche alla Nadef, approvata dall’esecutivo Draghi per la sola parte tendenziale, modificando le stime sul Pil alla luce degli ultimi dati disponibili e varando il quadro programmatico degli interventi che saranno poi inseriti in legge di bilancio. Sul tavolo anche la variazione di bilancio con l’approvazione di un maggiore deficit per liberare risorse da destinare ai provvedimenti in arrivo, in primis quello per far fronte al caro energia.

