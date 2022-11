Il leader della Cisl dopo il vertice al Viminale con il ministro Piantedosi: "Fugati tutti i dubbi"

“Abbiamo rappresentato al ministro la necessità che durante l’iter di conversione in legge del decreto venga chiarito ogni dubbio ed esclusa l’applicazione della norma per manifestazioni spontanee organizzate di tipo sindacale, sociale o politico“. Lo ha dichiarato il leader della Cisl, Luigi Sbarra, dopo l’incontro al Viminale con il Ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi. “Il Ministro ha fugato dubbi e rassicurato e dichiarato il suo impegno che farà in modo che venga esclusa dalla norma qualsiasi riconducibilità a manifestazioni sindacali”, ha concluso Sbarra.

