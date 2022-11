La presidente del Consiglio si presenta alle istituzioni europee

(LaPresse) Debutto in Europa per Giorgia Meloni. La presidente del Consiglio a Bruxelles è stata accolta dalla presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola. In agenda anche gli incontri con Ursula von der Leyen (Presidente della Commissione Europea) e Charles Michel (Presidente del Consiglio Europeo).

