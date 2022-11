La ministra dell'Università e della Ricerca a Torino: "Proposta può essere modificata dal Parlamento"

(LaPresse) “La norme sui rave non si applica a manifestazioni di dissenso che potrebbero avvenire nelle università o nelle scuole“. La ministra dell’Università e della Ricerca Anna Maria Bernini lo ha chiarito a margine di un evento a Torino presso la sede Edisu. “Se può essere modificata dal Parlamento? E ci mancherebbe, è un decreto legge”, sottolinea. “In questo momento è tecnicamente una proposta che il Governo fa al Parlamento e su cui il Parlamento può lavorare. Proposta che io considero largamente condivisibile, altrimenti non avrei votato a favore come ho fatto”.

