Il presidente della Regione Veneto sul governo Meloni: "Lasciamoli lavorare"

Luca Zaia commenta il reintegro dei medici no vax deciso dal governo. “Sarebbero rientrati in servizio tra due mesi e abbiamo una grossa necessità di personale sanitario. Tant’è vero che solo nella mia regione ne mancano più almeno 3mila”, dice il presidente della Regione Veneto parlando ai giornalisti poco prima di incontrare il Ministro per gli Affari Regionali, Roberto Calderoli. Per quanto riguarda il decreto sui rave, Zaia dice: “Mi sono laureato lavorando in discoteca ma non puoi fare musica in casa altrui quando decidi te. A coloro che criticano dico di lasciar lavorare il governo perché veder critiche dopo qualche ora lo trovo inverosimile”, conclude il governatore.

