Il viceministro alla Giustizia ha parlato prima del giuramento a Palazzo Chigi

(LaPresse) “La norma cosiddetta anti-rave deve punire soltanto i rave. Escludo che punisca altro. C’è un dibattito parlamentare aperto magari valorizzando l’aspetto degli stupefacenti. Non verranno toccate le manifestazioni. La discussione parlamentare può migliorare il provvedimento” così il viceministro alla Giustizia Francesco Paolo Sisto arrivando a Palazzo Chigi per il giuramento. “Sulla questione intercettazioni l’unico modo di evitare le intercettazioni è abbassare la pena. Il rispetto per la democrazia parlamentare in me è massimo” ha aggiunto rispondendo ai cronisti.

