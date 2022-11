Il sottosegretario alla Salute ha parlato a margine della cerimonia di giuramento

“Si parla in modo semplificativo di medici no-vax. Non parliamo strettamente di medici no-vax. Molti di questo hanno fatto la prima e la seconda dose e poi hanno contratto il Covid e non potevano fare la terza ” così il sottosegretario alla Salute del Governo Meloni Marcello Gemmato arrivando a Palazzo Chigi per il giuramento.

