Il ministro degli Esteri: "Dal prossimo consiglio dei ministri arriverà un segnale chiaro"

Sulle bollette, il Consiglio dei ministri di venerdì darà un “segnale molto chiaro” con un “investimento da 7 a 10 miliardi“. Ad annunciarlo è il ministro degli Esteri, Antonio Tajani.

“Le priorità sono le bollette e i sacrifici di famiglie e imprese, ecco perchè dal consiglio dei ministri di venerdì ci sarà un segnale chiaro. Faremo di tutto per agevolare la situazione dei nostri connazionali. Un segnale forte per alleviare il peso delle bollette su cittadini e imprese, ci sarà un investimento, arriveremo a 7-8-10 miliardi per dare un forte contributo alla riduzione delle bollette” le parole del vicepremier.

Sulla politica estera, l’esponente di Forza Italia spiega che la sua prima “decisione è stata quella di rinforzare la nostra presenza a Bruxelles aumentando il numero di diplomatici e di esperti”. Poi interviene sulla guerra in Ucraina. “L’obiettivo – ribadisce – è arrivare a un accordo, a un confronto tra Putin e Zelensky, farli sedere a un tavolo. Noi vogliamo la pace, ma non c’è pace senza giustizia. La giustizia coincide con l’integrità territoriale dell’Ucraina”.

La pace come obiettivo anche in Medioriente. “Noi dobbiamo lavorare per la pace in Medio Oriente. Nessuno pensi di cancellare Israele dalle carte geografiche. Noi siamo per la soluzione due popoli, due Stati. Ma la sicurezza di Israele è la priorità”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata