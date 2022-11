La precisazione sulla nuova legge

Fonti del Viminale fanno sapere che “la norma anti-rave illegali interessa una fattispecie tassativa che riguarda la condotta di invasione arbitraria di gruppi numerosi tali da configurare un pericolo per la salute e l’incolumità pubbliche. Una norma che non lede in alcun modo il diritto di espressione e la libertà di manifestazione sanciti dalla Costituzione e difesi dalle Istituzioni”.

Contro la misura si era scagliata l’opposizione: “Limita la libertà” secondo il leader Pd Letta. “Norma liberticida alla Putin” per il co-portavoce di Europa Verde e deputato di Alleanza Verdi e Sinistra Bonelli.

