La presidente del Consiglio: "Mi aspetto compattezza e lealtà dalla mia squadra"

(LaPresse) “Mi aspetto compattezza e lealtà dalla mia squadra di governo. Non ci sono stati in questa fase problemi di alcun genere. In Cdm si respira un clima di grande compattezza, entusiasmo, pure nella consapevolezza delle difficoltà che incontriamo. Governiamo la nazione nel periodo più difficile della storia d’Italia, forme di individualismo si mettono da parte, e quando ci sono punti di vista diversi l’obiettivo di tutti è stato arrivare a una soluzione e vale anche per la squadra di sottosegretari”. Così il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in conferenza stampa dopo il Cdm.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata