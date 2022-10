La presidente del Consiglio in conferenza stampa dopo il Cdm

(LaPresse) “Il tema della salute e del Covid non si affronta con un approccio ideologico ma con un approccio scientifico serio per i provvedimenti. Quello che contesto alla gestione precedente è che alla base dei provvedimenti non c’era evidenza scientifica. Il Covid è diventato un tema di campagna e i risultati non sono stati efficaci”. Così La presidente del Consiglio Giorgia Meloni nel corso della conferenza stampa dopo il Consiglio dei Ministri.

