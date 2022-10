Alla riunione del governo Fitto, Zangrillo e Musumeci: "Nessuna tensione"

È cominciato alle 13 il primo consiglio dei Ministri convocato dal Presidente, Giorgia Meloni. All’ingresso alcuni membri dell’esecutivo, tra cui Raffaele Fitto, titolare degli Affari Europei, Sebastiano Musumeci, Ministro per le Politiche del mare e per il Sud e Paolo Zangrillo ministro per la Pubblica Amministrazione sono entrati a Palazzo Chigi a piedi da piazza Colonna senza dichiarare ma garantendo che all’interno della maggioranza non esistono tensioni.

