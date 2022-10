Bufera sul senatore leghista per le parole pronunciate dopo il discorso di Giorgia Meloni

(LaPresse) Massimiliano Romeo, senatore leghista, è finito nella bufera per le parole pronunciate in merito all’Ucraina in Senato dopo il discorso di Giorgia Meloni. “La posizione di tutta la maggioranza è nell’Alleanza atlantica e nella collocazione europea”, ha chiarito, ma ha aggiunto: “Noi le chiediamo presidente un atto di coraggio, sfruttando anche la popolarità e il momento del popolo italiano particolarmente vicino a lei, si faccia promotore il governo italiano, di una conferenza internazionale per la Difesa e la Sicurezza dell’Europa con Francia e Germania”. Per poi chiudere: “Si fa fatica a sentir dire decideranno gli ucraini. Certo va rispettata la volontà degli ucraini ma sarebbe meglio dire che deciderà la comunità internazionale nell’interesse dell’Ucraina”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata