Il ministro per le Imprese e il Made in Italy: "Mai stato contrario a trivellazioni e nucleare"

Il nuovo governo non farà scostamenti di bilancio. Ad assicurarlo è Adolfo Urso, ministro per le Imprese e il Made in Italy. “Noi non faremo scostamenti di bilancio, non certamente per queste iniziative che comunque sono congiunturali”, ha detto Urso ad Agorà su Rai Tre, in merito a un possibile aiuto del governo per aiutare le imprese.

“Lei non troverà mai una mia dichiarazione contraria alle trivellazioni. Lei non troverà mai una mia dichiarazione contraria a una fonte energetica. Sia esso il nucleare, per cui mi battei in tempi non sospetti, sia essa le trivellazioni, quando necessarie nel rispetto dell’ambiente”, ha aggiunto Urso ad Agorà su Rai Tre, sul tema energetico .

