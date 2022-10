Il presidente della Regione Puglia: "Calderoli ci ha convocato per discutere dell'autonomia differenziata"

(LaPresse) “Stamattina abbiamo risposto a una convocazione informale da parte del ministro Calderoli per cominciare a discutere dell’autonomia differenziata. La cosa ovviamente ci ha sorpreso ma per cortesia istituzionale la Regione Puglia e altre hanno aderito all’invito”. Così il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, uscendo dal Nazareno. “Inutile dire che in questo momento ci sono altre priorità per il Paese” ha aggiunto.

