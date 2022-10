Il senatore all'assemblea dei parlamentari pentastellati: "Grillo felice di conoscere i nuovi"

“Beppe Grillo è venuto per conoscere i nostri nuovi candidati. Voi sapete che noi, i candidati, li troviamo dalla società civile, non vengono trovati nei salotti dei partiti. Quindi Beppe non conosce queste persone ed è felice di parlare con loro”. Lo ha dichiarato il senatore del M5S Ettore Licheri arrivando all’assemblea dei parlamentari cinque stelle a Palazzo della Minerva, a Roma. I ‘contiani’ sono scontenti dell’arrivo di Beppe Grillo a Roma? “Chi dice questa cosa non è del Movimento Cinque Stelle”, ha sostenuto Licheri. “Se si pensa di sostituire il Reddito di cittadinanza con il lavoro, Meloni ci deve dire il lavoro chi ce l’ha e dove è nascosto. Quando ci saranno gli investimenti e le condizioni per una seria occupabilità in Italia, che oggi è ultima in Europa, se ne potrà parlare. Ma queste sono prese in giro dei cittadini“, ha concluso il senatore pentastellato.

