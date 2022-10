Il fondatore del Movimento Cinque Stelle scherza all'uscita dall’Hotel Forum a Roma

(LaPresse) “Andate sul blog, sennò io devo rispondere abbassando la voce come fate voi sui social. Se vi abbonate, rispondo alle domande. Vi mando l’Iban”. È quanto ha ironicamente dichiarato ai giornalisti il fondatore del Movimento Cinque Stelle, Beppe Grillo, uscendo dall’Hotel Forum a Roma per incontrare in Senato i parlamentari pentastellati.

