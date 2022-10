Il fondatore di Azione: "Parla sempre di Fratelli d'Italia ma non può garantire per tutti"

(LaPresse) “In generale un discorso lacunoso. Se dici ‘merito nella scuola’ devi spiegare cosa vuol dire”. Carlo Calenda ha parlato così del discorso di Giorgia Meloni al Senato in occasione del voto di fiducia. “Lei parla sempre di Fratelli d’Italia ma rappresenta una coalizione, non può garantire per tutti le cose che dice”, ha continuato il fondatore di Azione che però sottolinea come gli faccia piacere che alla guida del governo ci sia una donna, che oltretutto si sia fatta da sola.

