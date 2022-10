L'ex eurodeputato leghista fuori da Palazzo Madama

Attesa per l’intervento del leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, in Senato. “Da Berlusconi mi aspetto un discorso lucido. Dalle mie parti c’è una bella espressione dialettale che non ripeto in piemontese su chi si finge non lucido ma in realtà lo è più degli altri”. Così l’ex eurodeputato leghista Mario Borghezio, fuori da Palazzo Madama.

