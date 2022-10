Il presidente del Consiglio: "Non c'è correlazione tra intensità del limite al contante e diffusione dell'economia sommersa"

In merito “al tetto del contante abbiamo assistito in questi anni a una discussione molto ideologica collegando sempre l’utilizzo del denaro contante al fenomeno dell’evasione fiscale. Lo dirò con chiarezza: non c’è correlazione tra intensità del limite del contante e la diffusione dell’economia sommersa”. Così il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nella replica al Senato dopo la discussione sulla fiducia al governo ribadendo che il suo esecutivo metterà mano al tetto del contante. “Ci sono paesi in cui il limite non c’è e l’evasione fiscale è bassissima. Non siete d’accordo? Sono parole di Padoan, ministro dell’Economia dei governi Pd Renzi e Gentiloni”, aggiunge.

