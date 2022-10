Così il deputato Pd e governatore del Lazio

Dall’opposizione al nuovo governo arrivano subito le stoccate contro Meloni. “Giorgia Meloni ha proposto un’Italia più ingiusta: condono ai furbi, occhiolino agli evasori, meno tasse ai ricchi. Non è un caso che, tra tante parole, manchi drammaticamente un riferimento al tema più urgente di questo nostro Paese: il livello insostenibile delle diseguaglianze. Sui giovani paternalismo. Abbiamo ascoltato, come in campagna elettorale, una rassegna e denuncia dei problemi, senza soluzioni. Un comizio di un capo della destra. Dai, tocca a noi, c’è molto da fare, uniti e proponendo un’altra Italia”. Lo scrive su Facebook il deputato Pd e Governatore del Lazio Nicola Zingaretti.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata