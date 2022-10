Il deputato di Azione e capogrupoo alla Camera Matteo Richetti annuncia il voto contrario all’esecutivo: “Salvini già straparla; Forza Italia, dilaniata, si accapiglia per posti e poltrone, la Meloni che fa finta di niente. Ancora devono partire, ma lo spettacolo del centrodestra di governo è imbarazzante. Mentre Draghi saluta, lasciandoci in dote l’ultimo suo capolavoro, questa destra immatura si dimentica degli interessi dei cittadini e va in ordine sparso. Oggi diremo no non solo a questo esecutivo, ma a una visione dell’Italia che non ci appartiene e che sabota il futuro del Paese per inaccettabili interessi di bottega”. Così Matteo Richetti, capogruppo di Azione-Italia Viva alla Camera dei Deputati.

