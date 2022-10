Così il ministro per gli Affari Europei

Continuano a fioccare le congratulazioni per la neo premier Giorgia Meloni. “La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha fatto un discorso monumentale. È stata capace di coniugare la coerenza (i nostri ideali) con la responsabilità (il rispetto di tutti). Un discorso che ha lasciato intravedere fin da subito una grande visione strategica e politica per affrontare i tanti problemi”. Così su Twitter il ministro per gli Affari europei Raffaele Fitto.

Congratulations to @RishiSunak, appointed as Prime Minister of the United Kingdom. Eager to cooperate with him and his Cabinet on the common challenges, standing for our shared values of freedom and democracy.

— Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) October 25, 2022